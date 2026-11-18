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Если ничего этого не произойдет, то все будет продолжаться по-прежнему, - цитирует Пильгуя "Матч ТВ"

По его мнению, возможность возвращения национальной команды к международным соревнованиям будет зависеть от изменений политической ситуации в мире.- Все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет разворачиваться общая политическая картина в мире. Если в этом отношении что-то нормализуется, стабилизируется, если будут найдены какие-то точки соприкосновения, то, вполне возможно, это коснется и спортивной стороны.УЕФА не включил Россию в жеребьёвку отбора на Евро-2028, который пройдёт в Великобритании и Ирландии. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.