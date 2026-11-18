Футболист и испанский тренер посетили матч 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между местным "Дубаем" и турецким "Анадолу Эфес". Кокорин опубликовал совместную фотографию с Гвардиолой в социальных сетях, сопроводив её подписью: "Спасибо за вечер".
Напомним, последним клубом Кокорина был кипрский "Арис", который он покинул летом этого года.
Кокорин встретился с Гвардиолой на баскетбольном матче в Дубае (фото)
Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин встретился с экс-наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой в Дубае.
Фото: соцсети Кокорина