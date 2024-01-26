Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
0 - 2 0 2
Торино1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Майнц2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
0 - 3 0 3
Ренн1 тайм

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
Раднички 1923Завершен
Рубин
3 - 1 3 1
Славия СофияЗавершен

Экс-игрок ЦСКА Новиков - о возможном уходе Чалова: нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о возможном уходе Чалова из российского чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он уже уезжал в "Базель", поэтому опыт есть, пусть и маленький. Важно найти ту команду, где на тебя сразу будут рассчитывать как на форварда основы. Нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг. Например, Бундеслигу или французскую Лигу 1", - цитирует Новикова "РБ Спорт".

Чалов провел за швейцарский "Базель" 17 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В текущем сезоне форвард принял участие в 26-ти встречах ЦСКА и записал на свой счет 11 голов и 3 ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Федора в 12 миллионов евро, его контракт с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. ЦСКА после 18-ти сыгранных туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Новиков Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится