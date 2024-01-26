"Он уже уезжал в "Базель", поэтому опыт есть, пусть и маленький. Важно найти ту команду, где на тебя сразу будут рассчитывать как на форварда основы. Нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг. Например, Бундеслигу или французскую Лигу 1", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
Чалов провел за швейцарский "Базель" 17 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В текущем сезоне форвард принял участие в 26-ти встречах ЦСКА и записал на свой счет 11 голов и 3 ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Федора в 12 миллионов евро, его контракт с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. ЦСКА после 18-ти сыгранных туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Экс-игрок ЦСКА Новиков - о возможном уходе Чалова: нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о возможном уходе Чалова из российского чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА