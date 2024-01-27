По словам Валерия Масалитина, у Кучаева есть шанс остаться в составе «армейцев», но для этого Константину придется себя проявить и доказать свой спортивный уровень во второй половине розыгрыша Российской Премьер-Лиги. В таком случае, по мнению Масалитина, у Кучаева есть шанс заслужить новый контракт.
«Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб. Да, он воспитанник команды и явно уходить не хочет, но Костя сейчас не тянет уровень ЦСКА. Ему стоит перезагрузить карьеру и проявить себя в другом клубе», - передает слова Масалитина «РБ Спорт».
Масалитин – о возможном уходе Кучаева из ЦСКА: Костя сейчас не тянет уровень команды
Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением относительно будущего полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в московской команде.
Фото: "Чемпионат"