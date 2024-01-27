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Масалитин – о возможном уходе Кучаева из ЦСКА: Костя сейчас не тянет уровень команды

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением относительно будущего полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в московской команде.
Фото: "Чемпионат"
По словам Валерия Масалитина, у Кучаева есть шанс остаться в составе «армейцев», но для этого Константину придется себя проявить и доказать свой спортивный уровень во второй половине розыгрыша Российской Премьер-Лиги. В таком случае, по мнению Масалитина, у Кучаева есть шанс заслужить новый контракт.

«Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб. Да, он воспитанник команды и явно уходить не хочет, но Костя сейчас не тянет уровень ЦСКА. Ему стоит перезагрузить карьеру и проявить себя в другом клубе», - передает слова Масалитина «РБ Спорт».

Масалитин ЦСКА Кучаев
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