"Как только разняли братьев Миранчуков, "Локомотив" перестал бороться за трофеи. Нельзя близнецов разлучать! Все забывают про физиологию и не понимают, что оба стали хуже играть, так как не хватает друг друга на уровне генетики. Если бы Гасперини взял в подмогу Антона, то братья тянули бы друг друга за уши, дополняли. Европейцы, может, могут играть отдельно, а русские не такие — они особенные", - заявил тренер.
Алексей Миранчук покинул "Локомотив" в сентябре 2020-го года. За трансфер россиянина "Аталанта" заплатила "Локомотиву" 14.5 миллионов евро. В текущем сезоне в составе "бергамасков" Алексей Миранчук отметился 3-мя голами и 5-ю ассистами, в том числе победным голов в ворота "Удинезе" в недавнем матче итальянской Серии А.
Антон Миранчук продолжает выступать в составе "Локомотива". На счету Антона 4+5 в 24-х матчах чемпионата и кубка России в составе "железнодорожников". Контракт полузащитника с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года.
Источник: "Sport 24"
Воронков: как только разняли Миранчуков, "Локомотив" перестал бороться за трофеи
Первый тренер Алексея и Антона Миранчука Александр Воронков высказался о влиянии братьев друг на друга.
Фото: ТАСС