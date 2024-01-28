"Я думаю, после судейства Тимощука судейский корпус РПЛ трепещет. Можно выпускать на поле Анатолия Александровича, и качество арбитража улучшится. Я ему только сказал после матча: "Надо все же двигаться больше и быть ближе к моменту у чужих ворот". Он ответил: "Зачем? У меня хорошее зрение. Не хочу мешаться перед штрафной. Судья должен быть незаметен", - сказал Лапочкин.
Напомним, судейская бригада, которая должна была обслуживать заключительный матч "Зенита" на сборах в Абу-Даби не успела приехать к моменту начала матча. В связи с этим роли арбитров были распределены между тренерскими штабами играющих команд. Роль главного рефери досталась тренеру "Зенита" Анатолию Тимощуку. Украинский специалист отсудил первые полчаса матча, после чего оправил команды попить воды и уступил свое место приехавшему арбитру.
Матч завершился результативной ничьей 1:1. Оба гола были забиты во время работы Тимощука. Счет открыл полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Сравнял "Аль-Фатех" усилиями воспитанника "Барселоны" Кристиана Тельо.
Сергей Лапочкин: после судейства Тимощука РПЛ трепещет
Российский арбитр Сергей Лапочкин оценил судейство Анатолия Тимощука в товарищеском матче между "Зенитом" и "Аль-Фатехом".
Фото: официальный сайт "Краснодара"