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Кривцов: если никто не уйдёт, "Краснодару" не нужны новички, чтобы стать чемпионом

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Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов ответил на вопрос о сроках чемпионства чёрно-зелёных и необходимости новых трансферов.
Фото: ФК "Краснодар"
- Когда "Краснодар" станет чемпионом? Хочется, чтобы в этом году. Нужны ли для этого ещё новички? Не знаю. Если никто не уйдёт, то нет, - сказал Кривцов в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах. "Быки" на 2 очка опережают идущий вторым петербургский "Зенит" и на 6 очков - московское "Динамо", которое находится на третьей строчке.

Ранее появлялась информация о трансферном интересе со стороны других клубов к лидерам "Краснодара" - атакующему полузащитнику Эдуарду Сперцяну и нападающему Джону Кордобе.

Краснодар Кривцов
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