- Нет, интереса не потеряет. Сергей Николаевич - настоящий фанат. Он любит футбол. Это именно его жизнь, а не бизнес-проект на какое-то время. Ведь он строил футбольный клуб за свои деньги, создавая, условно говоря, футбольную бизнес-империю, в которой большая перспектива. Я не вижу даже признаков какого-то охлаждения у Сергея Николаевича, - цитирует Муравьева "РБ Спорт".
56-летний бизнесмен Сергей Галицкий в феврале 2008 года основал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году, который за три года смог добраться до выступлений в Российской премьер-лиге.
По итогам осенней части текущего сезона "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в 18 матчах, опережая идущий вторым "Зенит" на 2 очка. К настоящему моменту "Краснодар" не выиграл ни одного официального трофея. Чёрно-зелёные трижды становились обладателями бронзовых медалей чемпионата России и дважды выходили в финал Кубка страны, где в обоих случаях уступили в серии послематчевых пенальти.
Экс-гендиректор "Кубани" Муравьев: Галицкий - настоящий фанат. "Краснодар" - его жизнь, а не бизнес-проект на время
Экс-гендиректор краснодарской "Кубани" Евгений Муравьев ответил на вопрос о возможной потере президентом "Краснодара" Сергеем Галицким интереса к клубу, если "быки" не станут чемпионами РПЛ.
Фото: РБК