Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает странным, что агентство Muy Manero представляет интересы Манфреда Угальде в России, так как, по ее словам, футболист не является клиентом данной компании. Кроме того, как утверждает Салихова, в очередной раз «Спартак» приобретает игрока по необоснованной цене.
«Если у игрока заплата 2 миллиона, за 4.5 года выходит 9 миллионов чистыми – получается очень нарядный трансфер», - передает слова Салиховой «СЭ».
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что трансфер игрока «Твенте» Манфреда Угальде может обойтись «Спартаку» в 15 миллионов евро с учетом бонусов.
Зарема Салихова – о переходе Угальде в "Спартак": очень нарядный трансфер
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».
Фото: "РИА Новости"