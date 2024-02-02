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Представители Мозеса: никаких разговоров о продлении контракта не было

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Агентство ROOF, представляющее интересы Виктора Мозеса, рассказало о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Виктор очень счастлив в клубе, но пока никаких разговоров о продлении контракта не было", - цитирует ROOF "Матч ТВ". Контракт игрока с клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Мозес принял участие в 13-ти матчах "Спартака" во всех турнирах. Полузащитник отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор может продолжить карьеру в миланском "Интере". "Красно-белые" после 18-ти сыгранных туров занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Мозес
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