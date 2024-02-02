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Глушаков: наш чемпионат сейчас чуть-чуть ослаб, пока есть силенки, надо еще играть в футбол

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Полузащитник Денис Глушаков рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.
Фото: "Пари НН"
"Наш чемпионат сейчас чуть-чуть ослаб. Если бы был не готов и не мог играть, я бы давно закончил карьеру. Пока есть силенки, надо еще играть в футбол. И получать удовольствие. Закончить карьеру всегда можно. Но вернуться ты уже не вернешься", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Напомним, что недавно Денис Глушаков расторг контракт с костромским "Спартаком" по обоюдному согласию сторон и на данный момент находится на тренировочных сборах с "Ростовом". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 300 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает 11-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. Команда Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 с ЦСКА в первом матче плей-офф Кубка России.

Глушаков Ростов
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