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Экс-президент "Локомотива" Наумов: Фассон будет играть, несмотря на подписание Ньямси

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Фассон не потеряет место в стартовом составе команды, несмотря на приобретение Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"
"Фассон будет играть, несмотря на подписание Ньямси. У бразильца больше шансов выходить в старте, но не факт, что Морозов возьмет и уступит место Ньямси. Сейчас будет борьба за место в основе. "Локомотив" решил проблему с центральными защитниками", - цитирует Наумова "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно Ньямси перешел в "Локомотив" из "Страсбура" за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне центральный защитник провел за французский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями. Фассон принял участие в 22-ух встречах "Локомотива" и отдал одну голевую передачу. Напомним, что московский "Локомотив" после 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы клуб сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.

Локомотив Наумов Ньямси Фассон
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