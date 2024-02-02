"Фассон будет играть, несмотря на подписание Ньямси. У бразильца больше шансов выходить в старте, но не факт, что Морозов возьмет и уступит место Ньямси. Сейчас будет борьба за место в основе. "Локомотив" решил проблему с центральными защитниками", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно Ньямси перешел в "Локомотив" из "Страсбура" за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне центральный защитник провел за французский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями. Фассон принял участие в 22-ух встречах "Локомотива" и отдал одну голевую передачу. Напомним, что московский "Локомотив" после 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы клуб сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.
Экс-президент "Локомотива" Наумов: Фассон будет играть, несмотря на подписание Ньямси
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Фассон не потеряет место в стартовом составе команды, несмотря на приобретение Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"