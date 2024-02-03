"Ни одному новичку не гарантировано, что он легко впишется в команду. Тем более, наш чемпионат не так прост, как многим кажется. Но на Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера. Если у него не будет получаться, это станет сложным моментом. Все начнут говорить о том, куда клуб смотрел, когда платил такие деньги за этого футболиста", - сказал Деменко.
Костариканский нападающий Манфред Угальде присоединился к "Спартаку" из нидерландского "Твенте". Сумма трансфера футболиста составила 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона прописаны в сделке как возможные бонусы, их выплата будет зависеть от результатов Угальде в составе "Спартака".
В первой половине текущего сезона Угальде записал на свой счет 7 голов и 6 голевых передач в составе "Твенте". Контракт 21-летнего форварда со "Спартаком" рассчитан до лета 2028-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Деменко: на Угальде в "Спартаке" будет давление из-за суммы трансфера
Экс-футболист "Краснодара" Максим Деменко предположил, какие трудности могут ждать новичка "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"