"С руководством "Торпедо" мы договорились встретиться, чтобы познакомиться. Но никаких предложений на бумаге по Куликову от клуба не было", - цитирует Шпинева "Чемпионат".
В текущем сезоне Даниил Куликов принял участие в 7-ми матчах "Локомотива", полузащитник провел на поле 297 минут. Рыночная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Агент Куликова: никаких предложений на бумаге по Куликову от "Торпедо" не было
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Даниила Куликова, высказался о возможном трансфере своего клиента в "Торпедо".
Фото: РПЛ