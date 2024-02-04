Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 0 0 0
Кадис1 тайм
Осасуна
18:15
СельтаНе начат
Бетис
20:30
ХетафеНе начат
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
Салернитана2 тайм
Наполи
17:00
ВеронаНе начат
Аталанта
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 0 0 0
Гавр2 тайм
Реймс
17:00
ТулузаНе начат
Метц
17:00
ЛорьянНе начат
Лилль
17:00
КлермонНе начат
Брест
19:05
НиццаНе начат
Лион
22:45
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 0 0 0
Кайрат1 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Канвон1 тайм
Урал
16:30
Аль-ФатехНе начат
Сантос
17:00
Шанхай ШэньхуаНе начат

Агент Куликова: никаких предложений на бумаге по Куликову от "Торпедо" не было

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Даниила Куликова, высказался о возможном трансфере своего клиента в "Торпедо".
Фото: РПЛ
"С руководством "Торпедо" мы договорились встретиться, чтобы познакомиться. Но никаких предложений на бумаге по Куликову от клуба не было", - цитирует Шпинева "Чемпионат".

В текущем сезоне Даниил Куликов принял участие в 7-ми матчах "Локомотива", полузащитник провел на поле 297 минут. Рыночная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.

Локомотив Куликов Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится