"Я уже всем сказал, что я не знаю. Первый раз слышу", - цитирует Иванова "РБ Спорт". Ранее в ЦСКА заявили, что информация о возможном переходе Помазуна в "Спартак" не соответствует действительности.
В текущем сезоне Помазун провел за "Урал" 22 матча, пропустил 32 мяча и оставил свои ворота "сухими" шесть раз. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера в 2,5 миллиона евро. "Урал" после 18-ти сыгранных туров занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Ранее Илья Помазун рассказал о том, что мечтает продолжить карьеру в европейском клубе.
Президент "Урала" Иванов - о возможном переходе Помазуна из ЦСКА в "Спартак": первый раз слышу
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Ильи Помазуна из ЦСКА в "Спартак". Голкипер выступает в аренде за екатеринбургский клуб.
Фото: ФК "Урал"