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Бояринцев: Станислав Черчесов - идеальный тренер для "Спартака"

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев назвал самого подходящего, по его мнению, тренера для "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"С опытом побед, который что-то выиграл, С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для "Спартака" — Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом, Саламыч очевидный вариант", - сказал Бояринцев.

Станислав Черчесов возглавлял московский "Спартак" с июля 2007-го по август 2008-го года. Под его руководством команда провела 45 матчей, 24 раза одержав победу, 13 матчей сыграв вничью и потерпев 8 поражений. Также в "Спартаке" Станислав Черчесов завершил профессиональную карьеру футболиста, а всего в воротах "Спартака" отыграл 200 матчей, пропустив в них 160 голов.

Последним местом работы экс-тренера сборной России был "Ференцварош" из чемпионата Венгрии. С июля 2023-го года Черчесов является безработным.

Источник: "Sport 24"

Спартак Черчесов Бояринцев Абаскаль
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