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Силкин: хорошо, что Личка активно привлекает молодых игроков в "Динамо"

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин похвалил действующего главного тренера "бело-голубых" Марцела Личку за привлечение молодежи к основе "Динамо".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"То, что Личка достаточно активно привлекает молодых футболистов в "Динамо" может говорить о том, что не хватает финансов после достаточно яркого предыдущего трансферного окна. Но с другой стороны хорошо, что сейчас главный тренер старается использовать динамовскую молодёжь. Команда строится на своих футболистах. Дай бог кто-то из молодых ребят зацепится и станет большим игроком", - заявил Силкин.

Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с лета прошлого года. В текущем сезоне команда под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков. Лучшим бомбардиром "Динамо" в сезоне является воспитанник Константин Тюкавин. На счету форварда 8 голов в чемпионате.

Сейчас московское "Динамо" проводит тренировочный сбор в Турции в рамках подготовки к весенней части чемпионата. К тренировкам с основой привлечены несколько футболистов из молодежной команды.

Источник: legalbet

Динамо Личка Силкин
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