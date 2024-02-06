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Кечинов: Джикия подошел бы «Локомотиву»

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Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими рассуждениями о том, где может продолжить свою карьеру защитник Георгий Джикия.
Фото: "Чемпионат"
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказал свое мнение относительно потенциального будущего капитана «красно-белых» Георгия Джикии. По словам экс-нападающего, Джикия будет полезен многим командам и если снова начнет выходить на поле, то сможет набрать форму.

Также Кечинов считает, что при Гильермо Абаскале Георгий не сможет перезапустить свою карьеру в составе «Спартака».

«Понятно, что в «Зените» или «Краснодаре» ему будет тяжело. Я считаю, что Джикия подошёл бы «Локомотиву», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Кечинов Джикия Спартак Локомотив
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