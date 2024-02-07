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Николич: Миранчук – один из самых талантливых игроков, с кем я работал

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Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич высказал свое мнение относительно уровня игры российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
Бывший главный тренер «Локомотива», а на данный момент наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич, поделился мыслями относительно игры российского полузащитника Алексея Миранчука. По словам сербского специалиста, Миранчук – спортсмен супер качества, при этом Николич также отметил и его брата, Антона, которого тоже считает достойным футболистом.

«Он играет супер качественно, но может ещё лучше. Лёша — один из самых талантливых игроков, с кем я работал», - передает слова экс-наставника «Локомотива» Николича «Чемпионат».

Николич Миранчук Ал Локомотив Аталанта
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