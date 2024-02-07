– В Нидерландах сильно критиковали “Аякс”, когда они интересовались Сперцяном прошлым летом. Так что вероятность перехода игрока из клуба РПЛ в чемпионат Голландии существует, но она небольшая.
Прошлым летом в СМИ активно обсуждалась информация о том, что “Аякс’ хотел бы подписать полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна. Но трансфер в нидерландскую команду так и не состоялся.
Напомним, текущий трудовой договор Сперцяна с “Краснодаром” истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.
Источник: “РБ Спорт”
Журналист De Telegraaf: в Нидерландах сильно критиковали “Аякс” из-за интереса к Сперцяну
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал о том, что “Аякс” попал под критику в Нидерландах из-за желания подписать полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"