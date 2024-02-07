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Журналист De Telegraaf: в Нидерландах сильно критиковали “Аякс” из-за интереса к Сперцяну

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал о том, что “Аякс” попал под критику в Нидерландах из-за желания подписать полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
– В Нидерландах сильно критиковали “Аякс”, когда они интересовались Сперцяном прошлым летом. Так что вероятность перехода игрока из клуба РПЛ в чемпионат Голландии существует, но она небольшая.

Прошлым летом в СМИ активно обсуждалась информация о том, что “Аякс’ хотел бы подписать полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна. Но трансфер в нидерландскую команду так и не состоялся.

Напомним, текущий трудовой договор Сперцяна с “Краснодаром” истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

Источник: “РБ Спорт”

Сперцян Аякс Краснодар Российские трансферы
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