В возрасте 36-ти лет экс-футболист сборной России Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры футболиста. Последние полгода карьеры Кудряшов провел в воронежском "Факеле". Футболист поблагодарил команду и город, а также пожелал своему бывшему клубу успешно завершить сезон - сообщает официальный сайт "Факела".
Федор Кудряшов является воспитанником московского "Спартака". Помимо "красно-белых", защитник выступал в РПЛ за такие команды, как "Краснодар", "Ростов", "Сочи". Кроме того, Кудряшов успел поиграть за турецкие команды: "Башахшехир" и "Аланьяспор".
В составе сборной России Федор Кудряшов провел 48 матчей.
Официально: Федор Кудряшов завершил карьеру
Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов объявил о завершении футбольной карьеры.
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