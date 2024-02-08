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Официально: Федор Кудряшов завершил карьеру

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Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов объявил о завершении футбольной карьеры.
Фото: Imago
В возрасте 36-ти лет экс-футболист сборной России Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры футболиста. Последние полгода карьеры Кудряшов провел в воронежском "Факеле". Футболист поблагодарил команду и город, а также пожелал своему бывшему клубу успешно завершить сезон - сообщает официальный сайт "Факела".

Федор Кудряшов является воспитанником московского "Спартака". Помимо "красно-белых", защитник выступал в РПЛ за такие команды, как "Краснодар", "Ростов", "Сочи". Кроме того, Кудряшов успел поиграть за турецкие команды: "Башахшехир" и "Аланьяспор".

В составе сборной России Федор Кудряшов провел 48 матчей.

Кудряшов Факел
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