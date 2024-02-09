"Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру "Шанхая". Разгромный счёт не должен никого смущать — такое может случиться с каждым, особенно в контрольном матче, большого значения результату в котором не стоит придавать. Главное, что мы проверили себя на фоне хорошего соперника, а у Слуцкого, уверен, игра и результаты ещё будут улучшаться", - заявил Оливейра.
Санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого со счетом 6:0 в товарищеском матче на Кубке Равноправия в рамках подготовки к весенней части сезона. Помимо "Зенита" и "Шанхая Шэньхуа" участие в Кубке Равноправия-2024 принимают бразильский "Сантос" и катарский "Аль-Духаиль".
Официальный сезон возобновится для "Зенита" матчем 19-го тура РПЛ против московского "Спартака" 2-го марта.
Источник: "Известия"
Тренер "Зенита" Оливейра: видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру "Шанхая"
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра оценил игру китайского "Шанхая Шэньхуа" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.
Фото: "Чемпионат"