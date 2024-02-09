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Кураньи назвал Бителло, Клаудиньо и Тюкавина лучшими игроками российского чемпионата

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Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи выбрал лучших игроков российского чемпионата.
Фото: ФК "Динамо"
"Для меня лучшие игроки РПЛ — во-первых, динамовец Бителло. Он для меня один из лучших игроков, которые есть в российском футболе. Еще назвал бы бразильцев из "Зенита", особенно Клаудиньо. Мне нравится его игра. Тюкавина тоже можно включить в список лучших игроков лиги", - приводит слова Кураньи Sport24.

Бителло отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами в 15-ти матчах за "Динамо", его одноклубник - Константин Тюкавин отметился 9-ю голами и 6-ю результативными передачами. Полузащитник "Зенита" Клаудиньо имеет на своем счету четыре забитых мяча и 4 голевые передачи. После 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на шесть очков, команда Сергея Семкак располагается на втором месте с отставанием от лидера в два очка.

Кураньи Бителло Динамо Зенит Клаудиньо Тюкавин
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