"С Кристианом у нас хорошая договоренность, он все прекрасно понимает. Ему хотелось еще побывать в своем родном клубе, после окончания карьеры он остается в нашем клубе и будет продолжать рабочую деятельность", - приводит слова Ротенберга "ТАСС".
В зимнее трансферное окно Нобоа перешел из "Сочи" в эквадорский "Эмелек". В текущем сезоне полузащитник провел за российский клуб 14 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего игрока в один миллион евро. После 18-ти сыгранных туров южане располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. Ранее эквадорский полузащитник выступал за "Рубин", "Ростов", "Динамо" и "Зенит".
Нобоа будет работать в структуре "Сочи" по окончании карьеры
Президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Кристиан Нобоа будет работать в клубе по окончании карьеры.
Фото: ФК "Сочи"