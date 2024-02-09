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Нобоа будет работать в структуре "Сочи" по окончании карьеры

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Президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Кристиан Нобоа будет работать в клубе по окончании карьеры.
Фото: ФК "Сочи"
"С Кристианом у нас хорошая договоренность, он все прекрасно понимает. Ему хотелось еще побывать в своем родном клубе, после окончания карьеры он остается в нашем клубе и будет продолжать рабочую деятельность", - приводит слова Ротенберга "ТАСС".

В зимнее трансферное окно Нобоа перешел из "Сочи" в эквадорский "Эмелек". В текущем сезоне полузащитник провел за российский клуб 14 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего игрока в один миллион евро. После 18-ти сыгранных туров южане располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. Ранее эквадорский полузащитник выступал за "Рубин", "Ростов", "Динамо" и "Зенит".

Сочи Нобоа
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