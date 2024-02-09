"Что касается Кругового, то он тренируется с "Зенитом-2". Клуб не рассматривает возможность его аренды", - цитирует Медведева "РИА Новости Спорт".
Напомним, что Данил Круговой перейдет в ЦСКА свободным агентом по окончании текущего сезона. Руководство "Зенита" отправило игрока выступать за вторую команду на оставшуюся часть сезона. В текущем сезоне защитник провел за петербургский клуб 18 матчей и отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Председатель правления "Зенита" Медведев: клуб не рассматривает возможность аренды Кругового
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что Данил Круговой не уйдет в аренду в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"