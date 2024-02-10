– Для “Сочи” это, однозначно, усиление состава. Сутормин – интересный универсальный игрок. Он может хорошо отыграть в защите, подключаться в атаку, может закрыть и другие позиции. С таким футболистом шансы сочинцев остаться в Премьер-Лиге увеличиваются.
Вчера, 10 февраля 2024 года, стало известно о том, что полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин может оказаться в стане сочинцев. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своих социальных сетях. По сведениям инсайдера, южане арендуют игрока сборной России у сине-бело-голубых до конца текущего сезона.
Отметим, что в настоящий момент времени социнцы находятся в зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги. Южане пребывают на последней строчке в турнирной таблице. Они за 18 туров набрали 11 баллов.
Источник: “Евро-Футбол”
Мостовой: с Суторминым шансы сочинцев остаться в РПЛ увеличиваются
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника “Зенита” Алексея Сутормина в “Сочи”.
Фото: РИА Новости