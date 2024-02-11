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Агент Помазуна - об интересе "Спартака": ко всем вопросам вернемся летом

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Агент голкипера "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Урала"
"Илья нормально тренируется с "Уралом". Задайте вопрос тем, кто говорит. Я хоть раз говорил, что в это трансферное окно Илья куда-то уйдёт? Ко всем вопросам по трансферу вернёмся летом", - заявил агент.

Права на голкипера сборной России принадлежат ЦСКА. Однако Илья Помазун уже четвертый сезон выступает в составе "Урала" на правах аренды. Ранее стало известно об интересе к Помазуну со стороны московского "Спартака", который планирует укрепить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно.

Срок аренды Ильм Помазуна в "Урал" подходит к концу летом текущего года. Ранее агент футболиста заявлял о желании своего клиента продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: "Чемпионат"

Помазун Урал Спартак Российские трансферы
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