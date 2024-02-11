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Экс-спортдиректор Шикунов: Агкацев "Спартаку" не нужен. Нужен вратарь явно сильнее Селихова и Максименко

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Экс-спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал информацию о трансферном интересе красно-белых к вратарю "Краснодара" Станиславу Агкацеву.
Фото: РПЛ
- Агкацев, наверное, не нужен. Нужен вратарь, который сильнее Максименко, Селихова, Свинова - прямо топ. А брать такого же... Сколько он матчей отыграл? Сыграл в финале Кубка и тоже неудачно - проиграли. Это не того уровня вратарь, который может заменить двух имеющихся и будет номером один. Нужен человек явно сильнее этих двух, - передаёт слова Шикунова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что московский "Спартак" проявляет трансферный интерес к 22-летнему голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву.

В текущем сезоне Агкацев сыграл 7 матчей во всех турнирах (2 из них "всухую") и пропустил 11 голов, основным вратарём "быков" является 24-летний Матвей Сафонов. В прошедшем сезоне Станислав сыграл за первую команду чёрно-зелёных 3 матча в Российской премьер-лиге и 5 в Кубке России, в том числе в суперфинале Кубка России против ЦСКА (1:1, пен. 5:6).

Спартак Агкацев Селихов Максименко Шикунов
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