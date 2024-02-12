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Агент – о переходе Сутормина в “Сочи”: главная мотивация — получение игровой практики

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Александр Клюев, агент игрока “Зенита” Алексея Сутормина, прокомментировал переход своего клиента в “Сочи” на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
– Главная мотивация уйти в аренду — получение большего количества игровой практики. Алексей хочет чаще выходить на поле, помочь “Сочи” решить турнирные задачи и вернуться в сборную России.

Ранее стало известно о том, что полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин покинул стан сине-бело-голубых. Он на правах аренды перебрался в “Сочи”. За южан футболист сборной России будет выступать до июня 2024 года.

Напомним, действующее соглашение Сутормина с петербургским “Зенитом” истекает летом 2025 года.

Источник: РИА Новости

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