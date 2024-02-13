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Спортивный директор "Оренбурга": вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб пока не рассматривает возможность пролонгации соглашения с вингером Джимми Марином.
Фото: ФК "Оренбург"
"Контракт Марина рассчитан не до лета, дольше. Вести переговоры о продлении сейчас нет смысла. Сперва нужно решить задачу, и потом уже будем смотреть", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

Джимми Марин, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перешел в "Оренбург" в июле 2022 года. В текущем сезоне 26-летний костариканец провел 17 матчей за оренбуржцев в российской Премьер-лиге, в которых отдал одну голевую передачу. Также в активе вингера один забитый мяч в 7 играх нынешнего розыгрыша Кубка России.

Марин Оренбург Андреев
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