"Контракт Марина рассчитан не до лета, дольше. Вести переговоры о продлении сейчас нет смысла. Сперва нужно решить задачу, и потом уже будем смотреть", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Джимми Марин, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перешел в "Оренбург" в июле 2022 года. В текущем сезоне 26-летний костариканец провел 17 матчей за оренбуржцев в российской Премьер-лиге, в которых отдал одну голевую передачу. Также в активе вингера один забитый мяч в 7 играх нынешнего розыгрыша Кубка России.
Спортивный директор "Оренбурга": вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб пока не рассматривает возможность пролонгации соглашения с вингером Джимми Марином.
Фото: ФК "Оренбург"