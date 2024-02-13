"Манфред неплохой парень. Уже начал себя проявлять. Другое дело — чего стоят эти товарищеские, межсезонные матчи. Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у "Спартака" в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут ещё человек появляется", - цитирует Гусева "Евро-Футбол".
Напомним, что Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В текущем сезоне нападающий провел за нидерландский клуб 25 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Виктор Гусев - о трансфере Угальде: Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут ещё человек появляется
Комментатор Виктор Гусев высказался о трансфере Манфреда Угальде в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"