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Виктор Гусев - о трансфере Угальде: Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут ещё человек появляется

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Комментатор Виктор Гусев высказался о трансфере Манфреда Угальде в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Манфред неплохой парень. Уже начал себя проявлять. Другое дело — чего стоят эти товарищеские, межсезонные матчи. Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у "Спартака" в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут ещё человек появляется", - цитирует Гусева "Евро-Футбол".

Напомним, что Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В текущем сезоне нападающий провел за нидерландский клуб 25 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Гусев Угальде Соболев Промес
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