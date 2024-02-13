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Деменко: не верю в чемпионство "Спартака" в этом сезоне

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Экс-футболист Максим Деменко высказался о шансах московского "Спартака" навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару" во второй части сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Нас точно ожидает интересная вторая часть сезона. Уже никто не может сказать, что "Зенит" играет сильнее всех. Да и отрыв "Краснодара" и "Зенита" от остальных коллективов каким-то огромным назвать нельзя. "Спартак"? Если удачно стартовать после перерыва при условии, что конкуренты потеряют очки, то ситуация может измениться. Но лично я в чемпионство "Спартака" в этом сезоне все равно не верю", - сказал Деменко.

По итогам первой части сезона московский "Спартак" набрал 30 очков в 18-ти матчах чемпионата России и занимает 5-е место в турнирной таблице. Отставание "красно-белых" от "Зенита", идущего вторым, составляет 6 очков. Лидирующий в чемпионате "Краснодар" опережает "Спартак" на 8 очков.

Первым после возобновления сезона матчем для "Спартака" станет выезд в Санкт-петербург, где подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Зенитом". Матч запланирован на 2-е марта 2024-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Деменко Спартак Краснодар Зенит
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