Мостовой объяснил, почему Глушенков должен уехать в Европу следующим

"Макс (Глушенков) - один из лучших футболистов нашего чемпионата. И не только чемпионата. Он выделяется тем, что многим футболистам (просто) не дано природой.
А в Европе это очень ценится, когда футболист нестандартный и может что-то придумать. Макс этим выделяется в нашем чемпионате", - сказал Мостовой в видео на Youtube-канале "Кто здесь Царь?".
Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с лета 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.