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Мостовой объяснил, почему Глушенков должен уехать в Европу следующим

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой назвал российского футболиста, который следующим перейдет в европейский чемпионат и объяснил почему.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Мостовой считает, что следующим в Европу уедет Максим Глушенков. Он отметил, что футболист выделяется нестандартной игрой.

"Макс (Глушенков) - один из лучших футболистов нашего чемпионата. И не только чемпионата. Он выделяется тем, что многим футболистам (просто) не дано природой.

А в Европе это очень ценится, когда футболист нестандартный и может что-то придумать. Макс этим выделяется в нашем чемпионате", - сказал Мостовой в видео на Youtube-канале "Кто здесь Царь?".

Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с лета 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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