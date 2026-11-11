Юношеская сборная России объявила состав на встречу против Египта
Стал известен стартовый состав сборной России до 17 лет.
Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч между юношескими сборными России и Египта. Игра пройдет в Каире и начнется в 17:00 по московскому времени.
Напомним, для участия в учебно-тренировочном сборе российской национальной команды, который пройдёт с 9 по 14 ноября в столице Египта, были вызваны 22 футболиста. Ранее в тренерский штаб Владимира Волчека вошел экс-футболист сборной России и трехкратный чемпион страны Олег Шатов.