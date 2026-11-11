Глушакова удивило поражение ЦСКА от "Краснодара"

"Что больше всего удивило в туре из других матчей? Что ЦСКА проиграл с таким счетом в Краснодаре.Не ожидал этого, тем более у "Краснодара" была длительная серия без побед. Но пока только 14 туров сыграли, весь чемпионат еще впереди. Выводы делать рано", - сказал Глушаков "Матч ТВ".
В субботу, 7 ноября, команда Мурада Мусаева на "Ozon Арене" одержала победу над московским ЦСКА со счетом 4:2 в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. До этого "быки" в последний раз выигрывали в игре чемпионата в августе.