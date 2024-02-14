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Жирков: плохо, что "Спартак" так поступает с Джикией

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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился своими мыслями относительно ситуации с контрактом между Георгием Джикией и «Спартаком».
Фото: "РИА Новости"
Бывший футболист ЦСКА, «Челси» и национальной сборной России Юрий Жирков высказался относительно ситуации между защитником Георгием Джикией и «Спартаком». По словам бывшего полузащитника «красно-синих», сложно проникнуть в дела клуба, поэтому он не сильно знаком с ситуацией.

«Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более, с русским игроком, который был и капитаном сборной», - передает слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Георгия Джикии Вадим Шпинев сообщил, что если главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется в команде, то футболист не станет продлевать контракт с клубом.

Жирков Джикия Шпинев Спартак
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