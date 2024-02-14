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Смородская - о Промесе: нехорошо, когда за клуб играет футболист, осужденный судом

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о судебном приговоре Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас его, конечно, не выдадут. Это сто процентов. Но если он продолжит играть за "Спартак", думаю, что это плохо для клуба. Но, конечно, болельщикам будет все равно, и они как ходили, так и будут ходить на "Спартак". Не знаю, стоит ли цена вопроса. Все?таки это нехорошо, когда за клуб играет футболист, осужденный судом", - приводит слова Смородской "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня, 14-го февраля, стало известно о том, что суд Амстердама приговорил нападающего "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса, но попытки не увенчались успехом. В текущем сезоне нападающий провел за "красно-белых" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Подопечные испанского специалиста занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров и имеют в своем активе 30 очков.

Смородская Локомотив Промес Спартак
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