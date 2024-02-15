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Спортдир "Оренбурга" Андреев: что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича - игроки остаются с нами

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Возможно, будет еще одно подписание до конца зимнего трансферного окна, но все зависит от того, как сложится ситуация в клубе. "Оренбург" полностью укомплектован, нет проблемных позиций. Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведем. Игроки остаются с нами, и тему их возможного ухода мы вести не хотим", - цитирует Андреева Sport24.

В зимнее трансферное окно к "Оренбургу" присоединился Хорди Томпсон из чилийского "Коло-Коло" (аренда до конца текущего сезона с правом выкупа за 1,2 миллиона евро) и Данила Прохин из "Ростова" (аренда до конца текущего сезона). На данный момент состав клуба оценивается в 24,5 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. "Оренбург" одержал победу над "Спартаком" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. После зимней паузы клуб сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Оренбург Андреев Вера Мансилья Гойкович
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