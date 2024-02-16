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Ловчев: пускай Абаскаль пойдет куда-нибудь проводником поработает в России

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Экс-футболист “Спартака” Евгений Ловчев высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в команде.
Фото: ФК "Спартак"
— Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго? Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!

Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ под руководством испанского специалиста столичный клуб набрал 30 очков. После 18 туров он занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24

Спартак Ловчев Абаскаль
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