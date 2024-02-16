— Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго? Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!
Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ под руководством испанского специалиста столичный клуб набрал 30 очков. После 18 туров он занимает пятое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Ловчев: пускай Абаскаль пойдет куда-нибудь проводником поработает в России
Экс-футболист “Спартака” Евгений Ловчев высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в команде.
Фото: ФК "Спартак"