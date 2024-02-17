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Агент Гурцкая: назначение Николича - очевидное спасение для "Спартака"

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Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что назначение Марко Николича в "Спартак" было бы идеальным решением.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если в "Спартак" назначат Марко Николича, то это будет лучшее, что случалось с клубом в 21-ом веке. Это очевидное спасение для "Спартака", - приводит слова Гурцкая Metaratings.

На данный момент Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак". Испанец был назначен главным тренером клуба летом 2022 года. Под его руководством "красно-белые" стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/2023. Марко Николич являлся главным тренером "Локомотива" с 2021 по 2022 год. Сейчас специалист трудится в "Шабаб Аль-Ахли" и не отрицает возможность однажды вернуться в Россию.

Гурцкая Николич Спартак
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