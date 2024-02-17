"Никола сможет вернуться на поле через пять месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию в Финляндии, также часть реабилитационных процедур пройдет в Сербии и России", - цитирует Панагиотакиса "РБ Спорт".
Чумич присоединился к "Рубину" из "Войводины" осенью 2023 года за 1,5 миллионов евро. Полузащитник принял участие в 14-ти матчах и отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. На зимних сборах игрок получил повреждения, после которого перенес операцию. Казанский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Агент игрока "Рубина" Чумича: Никола сможет вернуться на поле через пять месяцев
Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал о сроках восстановления полузащитника "Рубина" Николы Чумича.
Фото: ФК "Рубин"