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Ловчев: клуб должен помогать Промесу в непростой ситуации, он же не бандит

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Опять же, что мы знаем про эту историю?! Только что его осудили, и все. Больше ничего! Промес верой и правдой служил "Спартаку" много лет, теперь клуб должен помогать ему в непростой ситуации. Он же не бандит?! Однозначно не бандит. Сколько уже Квинси живет на наших глазах в России! И поводов усомниться в нем не было", - цитирует Ловчева Sport24.

Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 7,5 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и нанесение телесных повреждений кузену. Нидерланды объявили игрока в международный розыск и пытаются добиться экстрадиции Квинси. В текущем сезоне нападающий отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-ом матче. Промес является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе "Спартака". Московский клуб занимает пятую строчку после 18-ти сыгранных туров и имеет в своем активе 30 очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Красно-белые" уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Ловчев Спартак Промес
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