"В сегодняшнее время в РПЛ мировые звезды футбола не приедут - ни за какие деньги. Но не будь отстранения от УЕФА, они бы приезжали в Россию, как в песне: "За деньги - да". Знаете же эту песню? Кто-то поет так. За деньги многие мировые звезды футбола играли бы у нас. Халк же приезжал и разрывал в одиночку чемпионат России, но для этого нужны еврокубки. У кого есть деньги, власть, тот и правит", - сказал Мостовой.
Россия отстранена от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА с сезона 2022/23. Бразильский нападающий Халк приезжал в Россию в сентябре 2012-го года. За его трансфер санкт-петербургский "Зенит" заплатил "Порту" 40 миллионов евро. За четыре года в РПЛ форвард провел 97 матчей 56 раз отличился забитыми голами и 39 раз ассистировал партнерам.
Песня "За деньги да" принадлежит рэп-исполнительнице с никнеймом "Instasamka". Клип на эту песню на платформе YouTube за 10 месяцев набрал свыше 56 миллионов просмотров.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: не будь бана от УЕФА, звезды ехали бы в Россию, как в песне: "за деньги - да"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах приглашения в РПЛ звезд мирового футбола.
Фото: "Матч ТВ"