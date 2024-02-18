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"СЭ": "Спартак" отклонил предложение по Мартинсу из Турции

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По данным СМИ, полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс стал объектом трансферного интереса одного из турецких клубов.
Фото: РПЛ
Московский "Спартак" получил трансферное предложение о покупке 26-летнего полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры, сообщают СМИ.

По данным источника, оффер поступил от одного из клубов чемпионата Турции. Сообщается, что предлагаемые условия не устроили руководство красно-белых и на предложение был дан отрицательный ответ.

В текущем сезоне на счету Мартинса 24 матча за "Спартак" во всех турнирах, 3 забитых гола и 3 результативных паса. Футболист выступает за красно-белых с июля 2022 года.

Источник: "СЭ"

Спартак Мартинс Перейра Российские трансферы
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