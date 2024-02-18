Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свою стажировку в «Крыльях Советов». По словам экс-футболиста, он много времени провел с главным тренером команды Игорем Осинькиным.
Дзагоев отметил, несмотря на понимание в футболе и опыт игры, это не дает автоматически навыков тренера, для которых необходимо тяжело и кропотливо работать. Алан сказал, что во время стажировки он почувствовал разницу между наставником и спортсменом.
«Стажировка прошла супер! Съездил очень продуктивно, многое для себя понял, почерпнул. Участия в тренировочном процессе я не принимал, смотрел со стороны», - передает слова Дзагоева «Чемпионат».
Дзагоев – о стажировке в "Крыльях Советов": многое для себя почерпнул
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от стажировки в «Крыльях Советов».
Фото: "РИА Новости"