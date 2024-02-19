По информации источника, полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев расторгнет контракт с "армейцами" и перейдет в "Пари НН" на правах свободного агента до конца текущего сезона без опции продления.
В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15-ти матчах ЦСКА и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро. Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Кучаев расторгнет контракт с ЦСКА и перейдет в "Пари НН" на полгода
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев расторгнет контракт с клубом и перейдет в "Пари НН" до конца текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА