- Как отношусь к разговорам о бразильском курсе развития "Зенита? Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у "Зенита" в РПЛ заявка по легионерам заполнена. Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав. Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции, - приводит слова Семака Matchtv.ru.
В январе 2024 года состав "Зенита" пополнили три бразильских игрока - центральный защитник Нино, правый вингер Артур и левый вингер Педро. После их приобретения количество принадлежащих сине-бело-голубым футболистов бразильского происхождения с учётом находящихся в аренде достигло 11 человек, что является новым рекордом чемпионатов России по числу игроков из одной зарубежной страны.
В текущем составе "Зенита" восемь бразильцев - защитники Нино, Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Артур, Педро и Густаво Мантуан. Также за сине-бело-голубых выступает экс-защитник сборной России Марио Фернандес, сменивший спортивное гражданство с бразильского на российское.
Семак: не только у "Зенита" в РПЛ заявка по легионерам заполнена. По нашим бразильцам нет никакой тенденции
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал большое количество игроков из Бразилии в составе своей команды.
Фото: ФК "Зенит"