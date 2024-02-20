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Масалитин: академия ЦСКА хорошо работает - но не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе клубной академии красно-синих.
Фото: ФК "Локомотив"
- Тенденция продажи своих воспитанников говорит о том, что академия ЦСКА хорошо работает. Появляются конкурентоспособные воспитанники для РПЛ - но, к сожалению, не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный. Есть молодые ребята - тот же Лукин. Хотелось бы, чтобы воспитанники играли за ЦСКА. Из розданных воспитанников получилась бы хорошая команда. Очень много воспитанников, которые играют на ведущих позициях в клубах РПЛ, - передаёт слова Масалитина "Чемпионат".

В составе московского ЦСКА выступает четыре воспитанника клубной академии в возрасте 25 лет и старше - 37-летний голкипер Игорь Акинфеев, 32-летний нападающий Антон Заболотный, 25-летний нападающий Фёдор Чалов и 25-летний полузащитник Константин Кучаев.

При этом Акинфеев всю свою карьеру (более 20 лет) выступал за красно-синих, Чалов и Кучаев провели по несколько месяцев в аренде в других клубах - швейцарском "Базеле" и казанском "Рубине" соответственно, Заболотный сменил ряд команд и вернулся в состав "армейцев" в июле 2021 года.

ЦСКА Акинфеев Чалов Заболотный Масалитин
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