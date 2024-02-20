- Тенденция продажи своих воспитанников говорит о том, что академия ЦСКА хорошо работает. Появляются конкурентоспособные воспитанники для РПЛ - но, к сожалению, не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный. Есть молодые ребята - тот же Лукин. Хотелось бы, чтобы воспитанники играли за ЦСКА. Из розданных воспитанников получилась бы хорошая команда. Очень много воспитанников, которые играют на ведущих позициях в клубах РПЛ, - передаёт слова Масалитина "Чемпионат".
В составе московского ЦСКА выступает четыре воспитанника клубной академии в возрасте 25 лет и старше - 37-летний голкипер Игорь Акинфеев, 32-летний нападающий Антон Заболотный, 25-летний нападающий Фёдор Чалов и 25-летний полузащитник Константин Кучаев.
При этом Акинфеев всю свою карьеру (более 20 лет) выступал за красно-синих, Чалов и Кучаев провели по несколько месяцев в аренде в других клубах - швейцарском "Базеле" и казанском "Рубине" соответственно, Заболотный сменил ряд команд и вернулся в состав "армейцев" в июле 2021 года.
Масалитин: академия ЦСКА хорошо работает - но не для ЦСКА. Из воспитанников остались Чалов, Акинфеев и Заболотный
Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе клубной академии красно-синих.
Фото: ФК "Локомотив"