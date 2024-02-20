"Во второй части сезона жду хорошей игры от ЦСКА. Нужно играть только вперед. Появился неплохой нападающий Мусаев, который на сборах постоянно забивает. Чалов и Заболотный играют по-другому, они ждут ошибки соперника. ЦСКА будет вторым по итогам сезона. "Краснодар" еще посыпется, а армейцы будут выше, так как у команды Федотова хорошая оборона", - сказал Пономарев.
"Краснодар" по итогам 18-ти туров занимает 1-е место в турнирной таблице с 38-ю очками в турнире. Кроме того, "Краснодар" с 14-ю пропущенными мячами в первой части сезона является лучшей командой чемпионата и по этому показателю. Второе место, отставая от "быков" на два очка, занимает санкт-петербургский "Зенит".
В активе ЦСКА 28 очков в 18-ти матчах. Подопечные Владимира Федотова занимают 8-е место в таблице РПЛ, забив в первой части сезона 31 гол и пропустив 24. Отставание "армейцев" от первого места составляет 10 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: ЦСКА будет вторым по итогам сезона. "Краснодар" еще посыпется
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился прогнозом на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press