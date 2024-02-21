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Вратарь “Зенита” Кержаков: ненавижу игры на сборах, просто терпеть не могу

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Вратарь петербургского “Зенита” Михаил Кержаков признался, что не любит участвовать в матчах на сборах.
Фото: ФК "Зенит"
– Ненавижу игры на сборах, просто терпеть не могу. На сборах играешь под нагрузками. Плюс вратари тренируются больше полевых. Выходим на матчи с “гирями” на ногах.

В текущем сезоне 37-летний голкипер петербургского “Зенита” Михаил Кержаков принял участие в 15 матчах сине-бело-голубых во всех официальных турнирах. В восьми из них российский вратарь отыграл на ноль.

Напомним, “Зенит” после 18 туров чемпионата России набрал 36 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Кержаков
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